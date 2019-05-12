إنشاء 10 كبائن وحمام سباحة وملاعب بالشاطئ العام بطور سيناء

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الأحد، حجر أساس 10 كبائن على الشاطئ العام بطور سيناء، علاوة على إنشاء ملاعب وحمام سباحة حتى يتمكن المواطنون من قضاء يوم كامل على الشاطئ العام خلال أشهر الصيف.



جاء ذلك عقب جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة وبحضور المحاسب فوزى همام، السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبد العظيم، الرئيس الجديد لمدينة طور سيناء.



وأكد المحافظ سرعة إنشاء ملاعب متعددة وحمام سباحة بالشاطئ العام، مشيرا إلى أنه سوف يدرس أن يدير الشاطئ العام دار العاملين بالمحافظة.



