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مرأة

لجنة الغذاء توضح حقيقة الممبار الذي يسبب سرطان القولون

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:42 م
صدى البلد
ريهام قدري
انتشر منشور علي الفيسبوك عن الممبار بأنه يسبب سرطان القولون وخطورة أكله تعادل خطورة الطعام النيئ ما أثار الخبر فزع الكثير علي السوشيال ميديا.

وأكدت شيرين زكي رئيس لجنة الغذاء بنقابة البيطريين أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة وأشارت إلى أن الممبار وهو أمعاء الذبيحة بالفعل يحتوي على بكتيريا وميكروبات في صورته العادية فكيف نأمن ضرره ونتناوله بأمان. 

أولًا أن يكون الحيوان مذبوحا ذبحا سليما مطابقا للشريعة الإسلامية.

ثانيًا أن يكون الحيوان قد تم ذبحها في مجازر حكومية وتم الكشف عليها قبل وأثناء وبعد الذبح مما نضمن به أن الطبيب البيطري قد فحص الحيوان وأثبت خلوه من الأمراض.

ثالثًا أن يتم تنظيف الممبار جيدا عن طريق قلب الممبار على الجهة الداخلية وإزالة المادة المخاطية اللزجة العالقة به بواسطة سكين تحت الماء الجاري، وبعد التأكد من التخلص من الرواسب يتم نقعه في ماء وخل وملح ثم شطفه جيدًا عدة مرات تحت تيار ماء قوي للتخلص من أي بقايا عالقة به.

يجب الابتعاد تماما عن الممبار المستورد الذي يتم بيعه في السوبرماركت والهايبرماركت ونستطيع معرفته من لونه الأبيض الناصع وخلوه من الدهون، حيث أنه لحيوانات لا نعلم مصدرها ومدى مطابقة ذبحها للشريعة الإسلامية، كما أنه يتم تخزينه في براميل بلاستيكية غير مخصصة لحفظ الطعام.

وجبة الممبار، غنية بالبروتين والنشويات المتواجدة فى صورة غشاء حيوانى، كما يمد الأرز الجسم بالطاقة للأصحاء، لكن مرضى البول السكرى أو من يعانون من متاعب في الكبد أو مرضى السمنة والذين لديهم تاريخ وراثى فى الكوليسترول يجب أن يبتعدوا عن تناوله.

تناولوا الممبار بالشروط التي ذكرناها وأحسنوا تنظيفه وغسله بالخل والملح واستمتعوا بطعمه.

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