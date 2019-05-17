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المتحدث العسكري: القوات البحرية جاهزة لحماية المصالح الاقتصادية في البحر المتوسط .. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:33 ص
العقيد أح تامر الرفاعي
العقيد أح تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
محمد إبراهيم
قال العقيد أ.ح تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري ، إن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين كافة السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أى أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة فى التنمية، وتزامنًا مع ذلك فإن القوات المسلحة نفذت عددًا من العمليات النوعية ضد البؤر الإرهابية، مشيرا إلى أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر.

وشدد "الرفاعي"  على أنه خلال الفترة السابقة كان هناك افتتاحات لعدد كبير من المشروعات التنموية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير وتشرف على العديد من المشروعات وخاصة فيما يخص شبه جزيرة سيناء، فى أكثر من 312 مشروعًا فى كافة المجالات المختلفة.

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