د. محمد صالح هاشم يكتب : مصر الجديدة بين الكبار

(مصر ولادة) عبارة نقولها عقب كل إنجاز يتحقق بسواعد أبناء الشعب المصري العظيم ،ولذلك سوف تظل مصر في المقدمة رغم انف الحاقدين والمفسدين والمتآمرين والمتربصين بفضل الله أولا وهؤلاء الرجال المخلصين الذين صدقوا ما عهدوا الشعب علية أمام الله فمصر أصبحت ألان (قد الدنيا ) كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع توليه سدة الحكم ،لم أتحدث بهذا الكلام على سبيل الإطراء علي القيادة السياسية ولكن أقولها من واقع ملموس وأرقام واقعية فحجم الإنجازات التي تحققت في مصر عقب السنوات العجاف يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر أصبحت (قد الدنيا ) ولذلك سأحاول في السطور التالية أن أضع القاري بشكل موجز على بعض الأرقام التي تحققت في الفترة الماضية وبدأنا نجني ثمارها.



أن الدولة المصرية وضعت نفسها في مكانتها الطبيعية بين الكبار من خلال أرقاما قياسية في معظم مشاريعها وحازت هذه المشاريع على لقب (الأكبر والأطول والأكثر والأعظم) على مستوى العالم في زمن قياسي وفى ظروف صعبة ، وفى توقيت تعج فيه المنطقة بالصراعات والمناوشات.



ومن هذه الانجازات:-



** اعرض جسر ملجم في العالم بعرض 67 مترا وهو محور روض الفرج (دخل بالفعل موسوعة جينس )



** اكبر ثلاث محطات طاقة كهربية فى العالم ،كل واحده بذاتها تعد الأكبر فى العالم بإنتاج 4800 ميجا وات لكل محطة (محطات كهرباء سيمنز العملاقة فى البرلس بكفر الشيخ وبنى سويف والعاصمة الإدارية)، وتعادل طاقتهم أكثر من ٤ أضعاف طاقة السد العالى.



** أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم (بركة غليون ).



** اكبر مشروع صوبات زراعية فى العالم .



** اكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية في العالم (مشروع بنيان للطاقة الشمسية).



** أطول شبكة طرق في العالم تم إنشاؤها فى أربع سنوات (المشروع القومى للطرق ،، 5 الاف كيلو متر طرق جديدة فى اربع سنوات ) ، تقريبا 25% من جميع أطوال الطرق الموجودة فى مصر منذ بدء عمل الطرق الإسفلتية ، وتشرفت بالمشاركة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الستة الكبرى بوزارة النقل.



** اكبر مشروع لبناء الإسكان الاجتماعي في العالم (600 ألف وحدة في أقل من أربع سنوات).





** أسرع حفر لقناة مائية في العالم (قناة السويس الجديدة في عام واحد ).



** اكبر متحف للآثار فى العالم (المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة ).



** أطول برج فى الشرق الأوسط و إفريقيا (برج العاصمة الإدارية الجديدة الذى تم وضع قواعده بالفعل ) .



** اكبر مدينة او عاصمة جديدة يتم بناؤها من الصفر فى العصر الحديث (العاصمة الإدارية الجديدة)، وهى تساوى ٤ أضعاف مساحة مدينة واشنطن.



** اكبر اكتشاف لحقل غاز فى البحر المتوسط (حقل ظهر للغاز ) .



** اكبر مسجد وكنيسة فى الشرق الأوسط وإفريقيا (مسجد الفتاح العليم وكنيسة العاصمة الإدارية).



** حفر أربع أنفاق تحت قناة السويس فى مدة قياسية لربط سيناء الحبيبة بباقي الجمهورية ،وتعد بحق تغيير فى جغرافية مصر الحديثة.



** اكبر حملة صحية مجانية فى العالم للكشف والعلاج من فيروس سى والسمنة والضغط والسكر (حملة100 مليون صحة) ، علما بأن علاج فيروس سى فى امريكا اليوم يكلف مليون ونصف دولار للحالة الواحدة.



**إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب،كمشروع قومى لتدريب وتأهيل شباب مصر للقيادة واعادة بناء الإنسان المصري الحديث المعاصر القوى .



هذا قطرة من بحر الانجازات فى مصر الحديثة، وهناك العشرات والمئات والآلاف من المشاريع الأخرى التى تقام على ارض مصر يوميا فى كافة القطاعات لا تقل أهمية عن هذه المشروعات.



كل التحية والتقدير الى شعب وطني ساند ودعم قائدهُ.



وكل التحية والتقدير إلى قائد يسابق الزمن ويخطو بمصرنا الحبيبة إلى أفاق التقدم والرخاء كي تظل مصرنا واحة للأمن والأمان.



تحيا مصر...تحيا مصر...تحيا مصر.



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كاتب المقال : عميد مركز التدريب في أكاديمية السادات وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب



