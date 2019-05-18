بتروجيت : منصة بلطيم جاهزة للانطلاق بعمق 25 مترا بالبحر المتوسط ..صور

تم اعطاء اطلاق اشارة بدء أعمال التحميل والإبحار للمنصة ، بعد انتهاء شركة بتروجيت من أعمال تصنيعها بيارد التصنيع البحري التابع لشركة بتروجت بالإسكندرية لصالح شركة بتروبل ، وسوف يتم تركيب المنصة على بعد ١٨كم من ساحل البحر المتوسط وعلى عمق مياه يصل إلى ٢٥ مترا.



ويبلغ وزن المنصة 5870 طنًا وتم تصنيعها بالكامل في يارد المعدية في مدة زمنية قياسية بلغت ١٢ شهرا.



وشهد إطلاق إشارة بدء أعمال التحميل كل من المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس مصطفى عرفة المدير التنفيذي لمشروع ظهر (ممثلا لشركة بتروبل) وبحضور دومينيكو مازينا - مدير المشروعات بشركة بتروبل بالإضافة إلى قيادات ومديري شركة بتروجت والعاملين بيارد المعدية.













