ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

بتروجيت : منصة بلطيم جاهزة للانطلاق بعمق 25 مترا بالبحر المتوسط ..صور

السبت 18/مايو/2019 - 03:43 م
جانب من اعمال نثل
جانب من اعمال نثل المنصة
قسم الاقتصاد
تم اعطاء اطلاق اشارة بدء أعمال التحميل والإبحار للمنصة ، بعد انتهاء شركة بتروجيت من أعمال تصنيعها بيارد التصنيع البحري التابع لشركة بتروجت بالإسكندرية لصالح شركة بتروبل ، وسوف يتم تركيب المنصة على بعد ١٨كم من ساحل البحر المتوسط وعلى عمق مياه يصل إلى ٢٥ مترا.

ويبلغ وزن المنصة 5870 طنًا وتم تصنيعها بالكامل في يارد المعدية في مدة زمنية قياسية بلغت ١٢ شهرا.

وشهد إطلاق إشارة بدء أعمال التحميل كل من المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس مصطفى عرفة المدير التنفيذي لمشروع ظهر (ممثلا لشركة بتروبل) وبحضور دومينيكو مازينا - مدير المشروعات بشركة بتروبل بالإضافة إلى قيادات ومديري شركة بتروجت والعاملين بيارد المعدية.






موضوعات متعلقة

البترول: ترتيب عالمي لمحطة بتروجيت بقائمة المنشآت البحرية

ترشيحاتنا

مدرب تونسي: جروس داهية والزمالك كعبه عالي على أندية المغرب

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

زفاف ملكي جديد.. الأميرة جابرييلا تدخل القفص الذهبي وهاري يظهر وحيدا

دين في رقبتك.. الإفتاء تحدد آخر موعد لـ زكاة الفطر.. ويجب على من أَخرها أمران

بسبب التزوير.. عقوبات صارمة من الكاف على منتخب غينيا

شاهد.. بعد تأجير الرحم.. كيم كارداشيان تستقبل مولودها الرابع

ads

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

علي جمعة: شُرب الماء في نهار رمضان لا يُفطر بهذه الحالة

الرياضة ليلا .. تركي أل شيخ يفجر مفاجأة .. أزمة جديدة بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ

حلم زيدان يتبخر .. كواليس منع محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

الولد دا وجعني.. دينا الشربينى تكشف عن صور مع ياسين ابن الراحلة غنوة

طباخ السم داقه.. دفن جثة مالك مصحة الإدمان بعد جرعة هيروين زائدة على السحور

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

استياء في الأهلي بسبب النيجيري اجايي

أزمة في الجبلاية.. النجوم يتمسك والصعايدة يرفضون انضمامه بالدورى

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

دماء في صلاة الظهر.. شقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن بالمطاوي داخل المسجد بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز