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طريقة عمل الزند الضاني لـ عزومات رمضان

الأحد 19/مايو/2019 - 05:00 ص
الزند الضاني
الزند الضاني
أسماء عبد الحفيظ
قدم الشيف عاطف على طريقة تحضير الزند الضاني بمذاق لا يقاوم ووقت اسرع لتحضير الزند الضاني فى العزومات .

المقادير الزند الضاني:

قطعة من كتف الخروف.
البصلة المقطّع إلى أرباع.
عشرة فصوص من الثوم المقشر.
نصف كوب من اللبن الزبادي.
ملعقتان كبيرتان من الخل البلسمي .
أو أي نوع خل إذا لم يتوفر.
نصف كوب من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من الملح.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
ورقتان من الغار.
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
ملعقة كبيرة من الهيل.
ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

طريقة تحضير الزند الضاني :

يغرز فصوص الثوم فى الكتف و تتبل جيدا بجميع المكونات ،توضع السمن فى الصنية وتسخن جيدا ونقوم بوضع الفخدة الضاني وتحميرها من الجانبين ،ونقوم بتزويد المياة قليلا قليلا ،نضع، ونضيف فلفل اسود وبشره جوزه الطيب ونغطيه يستوي وقرب التسوية تضع الملح .
الشيف عاطف على الشيف عاطف على

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