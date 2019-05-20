ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأولى منذ ٢٠١٥ .. السفير الأمريكي لدى الصين يزور التبت هذا الأسبوع

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:15 ص
السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى الصين يزور التبت هذا الأسبوع
رويترز
قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين إن من المقرر أن يزور السفير تيري برانستاد التبت هذا الأسبوع في أول زيارة يقوم بها سفير أمريكي لهذه المنطقة منذ 2015 وسط توترات تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين.

وتأتي هذه الزيارة بعد إقرار قانون في ديسمبر يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ سياسات تحد من إمكانية زيارة الأجانب للتبت وهو قانون نددت به الصين.

وقال المتحدث باسم السفارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن" هذه الزيارة تمثل فرصة كي يتواصل السفير مع الزعماء المحليين لبحث مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن القيود المفروضة على الحرية الدينية وحماية ثقافة ولغة التبت".

وأضاف المتحدث أن برانستاد سيسافر إلى التبت خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو في زيارة ستشمل عقد لقاءات رسمية بالإضافة إلى زيارات لمواقع تراثية دينية وثقافية.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة في ديسمبر لإقرارها القانون الخاص بالتبت وقالت إنها "تعارض تماما" القانون الأمريكي المتعلق بما تعتبره الصين شأنا داخليا قائلة إنه يخاطر بإلحاق "ضرر جسيم" بالعلاقات بين البلدين.

ترشيحاتنا

قاتل حارس الدقي: كنت بدور على حاجة أسرقها .. وخوفي من الفضيحة خلاني أقتله

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

الأردن .. العقبة الكبرى أمام صفقة القرن وضغط أمريكي من كل جانب

أول الغائبين من الزمالك عن لقاء العودة أمام نهضة بركان

كأس الكونفدرالية .. جروس في ورطة وجنش والجماهير أسلحته أمام نهضة بركان

حريق يلتهم سيارة محملة بالتنر بجوار مستشفى البدرشين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات وفستان لافت تتألق درة في مهرجان كان السينمائي.. صور

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات