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رامز جلال عن شيرين رضا: ملكة جمال سن اليأس والكل بيجي عندها ويهنج.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:19 م
شيرين رضا
شيرين رضا
محمد القاضي
وقعت الفنانة شيرين رضا، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ 15.

ووجه "جلال"، رسالة إلى " شيرين رضا"، خلال تقديمه لها، قائلًا: «هي من الناس اللي عايشين معانا بالغلط، ومخلوق غريب وسط بنات جيلها، ملكة جمال سن اليأس والكل بيجي عندها وبيهنج، وكثير ثبتت شنبات وخربت بيوت ونيمت رجالة دموعها على خدها ست قادرة ومفترية وماشية طايحة في خلق الله».

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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