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أخبار العالم

هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي شائعة سقوط طائرة في دبي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة اليوم في دبي، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة و لا صحة لها.

وأهابت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم الإثنين نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.

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