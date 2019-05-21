هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي شائعة سقوط طائرة في دبي

نفت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة اليوم في دبي، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة و لا صحة لها.



وأهابت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم الإثنين نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.

