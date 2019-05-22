محافظ أسيوط من قنطرة المجذوب: تطوير الأماكن الأثرية والسياحية

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الأمسية الرمضانية التي نظمتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بقنطرة المجذوب الأثرية بحي غرب بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة والآثار الإسلامية والقبطية بأسيوط ضمن خطة المحافظة لتنظيم الأمسيات والليالي الرمضانية طوال شهر رمضان الكريم.



حضر الأمسية المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وعثمان الحسيني مدير عام الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط والدكتور أحمد عوض مدير منطقة آثار أسيوط والقس عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران الأقباط الارثوذوكس بأسيوط واللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد البشير رئيس حي غرب.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهمية محافظة أسيوط سياحيًا وفعاليات وأنشطة الهيئة وفقرة الابتهالات الدينية وعرض باللغة العربية والإنجليزية عن مقومات الجذب السياحي بأسيوط ثم عروض التنورة وفقرات فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط.



وأعلن محافظ أسيوط – خلال الأمسية – عن استمرار خطة المحافظة لتطوير الأماكن الأثرية والسياحية لتحقيق الجذب السياحي لها مشيرًا إلى المقومات الهامة التي تزخر بها المحافظة وخاصة بوجود محطتين لمسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط "بدير السيدة العذراء مريم" بدرنكة و" دير المحرق " بالقوصية لافتًا إلى خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إليها وترفيقها بجميع الخدمات اللازمة فضلًا عن الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية الموجودة بأكثر من موقع ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد والنهوض بقطاع السياحة والآثار.



وأشار مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي إلى الدعم الذي يوليه محافظ أسيوط لتطوير القطاع السياحي بالمحافظة مستعرضًا بعض أنشطة الهيئة للترويج للأماكن السياحية وتوعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة وكيفية الترويج لها.



وأكد الدكتور أحمد عوض على الدعم الذي تقدمه وزارة الآثار لتطوير الأماكن الأثرية بالمحافظة والجهود المبذولة لإقامة أول متحف بالمحافظة بقصر ألكسان فضلًا عن تطوير بعض المواقع الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية بالبدارى والقوصية وأسيوط وديروط.