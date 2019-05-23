الكورة في ملعبنا.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على تعادل الأهلى والدراويش

علق أحمد مجدى لاعب الزمالك السابق بعد انتهاء أحداث مباراة الأهلي مع الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الليلة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.



وكتب مجدى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الكورة في ملعبنا".



سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للإسماعيلي ليرتفع رصيد الأهلي عند 74 نقطة ويبقى في المركز الأول ويرتفع رصيد الإسماعيلي 42 نقطة ويبقى في المركز السابع.