ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: الاستحمام في نهار رمضان يفسد الصوم في هذه الحالة

الخميس 23/مايو/2019 - 06:33 م
الاستحمام في نهار
الاستحمام في نهار رمضان
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن تبرُّد الصائم بالماء - بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش - جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ««ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟»، بما روت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ».

واستدلت أيضًا بحديث البخاريُّ عن أنس بن مالك "رضي الله عنه"، أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام.

وطالبت الصائم بأن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، مضيفة: فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف.

ترشيحاتنا

قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن العمل العسكري ضد إيران

الرقابة الإدارية تلقي القبض على فنيين بشركة شمال القاهرة للكهرباء بتهمة الرشوة

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور

فكرة مصرية مبتكرة..أول ميدان مسلة معلقة في العالم بـ المتحف الكبير

بسبب قبلة ساخنة.. ممثلة مغربية تعتذر في مهرجان كان.. فيديو

حسن شحاتة يقترب من تدريب الصفاقسي التونسي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم