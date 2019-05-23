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أخبار البلد

القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 09:47 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
نظمت مدارس السلام الإنجيلية ببنها، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، حفل إفطار رمضاني، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريَّه زكي، ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "نرحب بكل إخوتنا وأصدقائنا من أعماق قلوبنا بفرح ومحبة، فنحن نمثل نموذجًا متميزًا للعيش المشترك ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في العالم كله، وهذه المحبة تعكس حقيقة أن مصر سبيكة قوية وعصية على الكسر؛ بلادنا جميلة ونحبها من أعماق قلوبنا ومرتبطون بترابها وتاريخها وواجب علينا أن نحافظ على هذا النموذج المتميز ونهتم به فهو نموذج ملهم".
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور
القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور

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