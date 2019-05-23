مصطفى خاطر يرد على منتقديه بسبب بلوفر عمرو دياب

أبدى الفنان مصطفى خاطر دهشته من الانتقادات التى وجهت له والسخرية من ارتدائه بلوفر عمرو دياب الذى كان موضة 2002 في ألبوم "تملى معاك" وذلك ضمن أحداث مسلسله "طلقة حظ" الذى يعرض حاليا فى رمضان.



وقال خاطر فى تصريح لـ "صدى البلد" : استعانتى ببلوفر عمرو دياب كان نابعا من الشخصية التى أقدمها فى المسلسل "عبد الصبور" والذى يرتدي ملابس قديمة ويميل إلى الأزياء غير الحديثة.



وأضاف خاطر قائلا: إن الانتقادات التى وجهت لى لم أكن أتوقعها لأن الأمر لا يستحق هذا خاصة أن البلوفر كان موضة فى هذا التوقيت وكل العالم العربى احتفى به.



يذكر أن مصطفى خاطر يعرض له حاليا مسلسل "طلقة حظ" ويشارك فى بطولته محمد أنور وهبة مجدى وأيتن عامر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.