ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مصطفى خاطر يرد على منتقديه بسبب بلوفر عمرو دياب

الخميس 23/مايو/2019 - 11:06 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أبدى الفنان مصطفى خاطر دهشته من الانتقادات التى وجهت له والسخرية من ارتدائه بلوفر عمرو دياب الذى كان موضة 2002 في ألبوم "تملى معاك" وذلك ضمن أحداث مسلسله "طلقة حظ" الذى يعرض حاليا فى رمضان.

وقال خاطر فى تصريح لـ "صدى البلد" : استعانتى ببلوفر عمرو دياب كان نابعا من الشخصية التى أقدمها فى المسلسل "عبد الصبور" والذى يرتدي ملابس قديمة ويميل إلى الأزياء غير الحديثة.

وأضاف خاطر قائلا: إن الانتقادات التى وجهت لى لم أكن أتوقعها لأن الأمر لا يستحق هذا خاصة أن البلوفر كان موضة فى هذا التوقيت وكل العالم العربى احتفى به.

يذكر أن مصطفى خاطر يعرض له حاليا مسلسل "طلقة حظ" ويشارك فى بطولته محمد أنور وهبة مجدى وأيتن عامر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

ترشيحاتنا

الأشهر في حرب أكتوبر.. وفاة صاحب علامة النصر بمسقط رأسه سوهاج

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس زامبيا

انفجار توكتوك بسبب ارتفاع الحرارة بدمياط

لحسم أزمة الدوري.. اتحاد الكرة يجتمع الأربعاء لوضع حلول توافقية

السعودية ترفع الحظر عن استيراد السجائر والشيشة الإلكترونية

صمم والدته وزوجته دفعته إلى اختراع التليفون.. قصة جراهام بيل مخترع أول هاتف في العالم

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مدير جهاز الكرة لتحديد موقف الأهلي من جدول الدوري

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

#دوري_تفصيل_للزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: اتحاد الكرة يحب الزمالك

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

إفريقي من العيار الثقيل.. صراع شرس بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب

نبيل الحلفاوي لـ الأهلي: لابد من تفعيل دور ناصر ماهر.. وعلامة استفهام حول اجاي

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور