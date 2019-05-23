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رياضة

لمناقشة أزمة الدوري.. مؤتمر صحفي في مقر الجبلاية غدا

الخميس 23/مايو/2019 - 11:27 م
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
يسرى غازى
يعقد غدا الجمعة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل الإعلان عن نتائج الاجتماع مع أندية الدوري الذي اعترضت على مواعيد الجولة الأخيرة فى مباريات الدورى الممتاز.

وتعقد اللجنة برئاسة شوبير وعضوية أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر التى شكلها المهندس هانى ابوريدة رئيس الاتحاد لمناقشة أزمة الدورى غدا فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يذكر أن نادى حرس الحدود وبتروجيت أرسلا خطابات رسمية اعتراضا على مواعيد الجولة الأخيرة من عمر الدوري المحلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

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