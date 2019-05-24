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رياضة

اتحاد الكرة يدرس تغيير موعد معسكر المنتخب حلا لأزمة الدوري المصري

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:46 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
نور عادل
يدرس مسئولو اتحاد الكرة المصري العديد من المقترحات الخاصة بأزمة جدول مباريات الدوري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تناقش في اجتماع اتحاد الكرة والأندية اليوم الجمعة.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماع خاص من أجل بحث أزمة جدول مباريات الدوري الممتاز، والمؤجلات المرتبطة بالأهلي والزمالك وبفرق الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويأتي في صدارة المقترحات التي من المقرر أن يتم تأجيل معسكر منتخب مصر يومين، حتى يتسنى إنهاء بطولة الدوري قبل مسابقة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر الشهر المقبل.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة ان ينتهي الدوري يوم 8 أو 9 من شهر يونيو، وذلك يعني خوض الزمالك مبارياته الخمسة المؤجلة، لإنهاء تلك الأزمة.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو في برج العرب،على ان يخوض وديتي يومي 13 و16 يونيو أمام تنزانيا وغينيا.

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