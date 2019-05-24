ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس الزمالك ينتقد كريستيان جروس بسبب مباراة نهضة البركان

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:21 ص
جروس
جروس
نور عادل
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مدرب فريق الكرة الأول بالنادي السويسري كريستيان جروس،وذلك بسبب هزيمة الفريق على يد نهضة البركان في ذهاب الكونفدرالية الافريقية.

وقال رئيس الزمالك أنه لا يحمل لاعبي الفريق مسئولية الهزيمة من نهضة البركان، ولكن هناك مدير فني يجب أن يعلم أن هناك تبديلا ثالثا من الأفضل أن نستخدمه لصالحنا.

وأضاف: "من المفترض أنه عندما يشعر اللاعب بالإرهاق يخرج من المباراة، واللاعب الذي يستعرض مهاراته الفنية في الملعب يخرج من المباراة، وكذلك اللاعب البعيد عن مستواه" مستطردًا: "أرغب في ظهور 14 مقاتلا داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير في المدرجات".

وواصل: "رئيس الجمهورية سيحضر نهائي الكونفدرالية ورجال الدولة، ويجب أن نظهر بشكل مُشرف للزمالك والبلد بالكامل في المباراة."

وأكمل: "أتمنى رؤية خالد بوطيب وحميد أحداد في الملعب، وكل الملايين من المصريين يدعمون الزمالك."

ترشيحاتنا

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

معهد أرصاد أوروبي يحذر المصريين.. حرارة الجمعة "خطيرة" وينصح ببعض التدابير

قناة تايم سبورت.. كل ما تريد معرفته عن القناة المجانية الناقلة لأمم أفريقيا

أحمد شوبير يجتمع بلجنة أزمة الدوري للتوصل إلى حلول نهائية

رئيس الزمالك ينتقد كريستيان جروس بسبب مباراة نهضة البركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور