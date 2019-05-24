رئيس الزمالك ينتقد كريستيان جروس بسبب مباراة نهضة البركان

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مدرب فريق الكرة الأول بالنادي السويسري كريستيان جروس،وذلك بسبب هزيمة الفريق على يد نهضة البركان في ذهاب الكونفدرالية الافريقية.



وقال رئيس الزمالك أنه لا يحمل لاعبي الفريق مسئولية الهزيمة من نهضة البركان، ولكن هناك مدير فني يجب أن يعلم أن هناك تبديلا ثالثا من الأفضل أن نستخدمه لصالحنا.



وأضاف: "من المفترض أنه عندما يشعر اللاعب بالإرهاق يخرج من المباراة، واللاعب الذي يستعرض مهاراته الفنية في الملعب يخرج من المباراة، وكذلك اللاعب البعيد عن مستواه" مستطردًا: "أرغب في ظهور 14 مقاتلا داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير في المدرجات".



وواصل: "رئيس الجمهورية سيحضر نهائي الكونفدرالية ورجال الدولة، ويجب أن نظهر بشكل مُشرف للزمالك والبلد بالكامل في المباراة."



وأكمل: "أتمنى رؤية خالد بوطيب وحميد أحداد في الملعب، وكل الملايين من المصريين يدعمون الزمالك."