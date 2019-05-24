استعدادا لأمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يطلب إقامة وديتين للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا

أرسل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد التنزاني والغيني يعرض عليهما خوض مباراة ودية أمام الفراعنة يومي 13 و 16 يونيو استعدادا لمنافسات أمم أفريقيا.





وطالب أبوريدة الاتحاد التنزاني والغيني بإرسال الموافقة الرسمية لخوض الودية أمام الفراعنة بحكام دوليين مصريين حتي يتم مخاطبة الفيفا لاعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية وتفيد المنتخب في التصنيف الدولى .



