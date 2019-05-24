ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

استعدادا لأمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يطلب إقامة وديتين للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أرسل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد التنزاني والغيني يعرض عليهما خوض مباراة ودية أمام الفراعنة يومي 13 و 16 يونيو استعدادا لمنافسات أمم أفريقيا.

وطالب أبوريدة الاتحاد التنزاني والغيني بإرسال الموافقة الرسمية لخوض الودية أمام الفراعنة بحكام دوليين مصريين حتي يتم مخاطبة الفيفا لاعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية وتفيد المنتخب في التصنيف الدولى .

جدير بالذكر أن أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف علي المنتخب اعتمد برنامج استعدادا الفراعنه قبل المشاركة في نهائيات بطولة امم افريقيا التى تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو .

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا .. الوداد المغربي يستضيف الترجي التونسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الترجي التونسي والوداد المغربي

رسميا.. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن موعد استقالتها.. فيديو

الأهلي يستقر على رفض مواجهة المقاولون قبل خوض الزمالك لمؤجلاته

أسعار اليوم.. الدولار يتراجع عالميا بسبب الصناعات التحويلية.. استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 605 جنيه للجرام.. والطماطم تتراوح بين 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو

مؤتمر صحفي لشوبير للإعلان عن حلول لإنهاء أزمة الدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور