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مرأة

حالة مزمنة.. اكتشف أفضل علاج لمرض الأكزيما

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:02 م
اكتشف افضل علاج
اكتشف افضل علاج لمرض الاكزيما
أسماء محمد
قالت منى فاروق، خبيرة التجميل، إن الأكزيما عبارة عن حالة مزمنة من جفاف الجلد تسبب حكة وإحمرار للبشرة، تصيب جميع الأعمار وغالبًا تظهر عند الأطفال، ولها عدة أنواع ويمكن أن يصاب الشخص بأكثر من نوع في الوقت نفسه.

وأضافت "منى" أن السبب الأساسي للإصابة بالإكزيما غير معروف، لكن قد يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئية، والإصابة بحمى القش أو الربو من أهم عوامل الخطورة.

وأكدت "منى" أن معرفة نوع الأكزيما ومهيجاتها هي أفضل وسيلة لبدء العلاج والتحكم بها.
 
وأشارت إلي أن مسمى الاكزيما، عام لبعض أنواع الحساسية التي تصيب الجلد بعضها بسبب عوامل وراثية والآخر مكتسب، تتراوح أعراضها بين الجفاف الجلدي إلى الاحمرار، وتكون فقاقيع مائية صغيرة وقشور مصاحبة بحكة شديدة، وتأتي بصور متنوعة وتختلف من شخص لآخر، وبصفة عامة ينصح بالاستحمام بالماء الدافئ وتجنب الصابون وتجنب استخدام المنشفة باحتكاك قوي، واستخدام منظفات لطيفة على البشرة وترطيب الجسم بالكريمات المناسبة بعد الانتهاء مباشرة.

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