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أخبار البلد

الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا: كل عام وقارتنا في ازدهار ورخاء

السبت 25/مايو/2019 - 10:11 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
تحتفل وزارة الخارجية اليوم بيوم أفريقيا، الذي يواكب ٢٥ مايو من كل عام، ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ١٩٦٣.

وهنأ المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أبناء قارة أفريقيا، في تغريدة له صباح اليوم على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: كل عام وقارتنا في ازدهار ورخاء.

وترأس مصر الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري ٢٠١٩، وكنا من مؤسسي المنظمة ١٩٦٣، وتحوي القاعة الرئيسية للاتحاد الأفريقي صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باعتباره من الآباء المؤسسين.

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