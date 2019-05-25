درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

وتجمع الرحاب بين السكن الراقي والمساحات الخضراء الشاسعة، وهي نموذج مثالي لمجتمع حضاري متكامل قائم بذاته على مساحة 10 ملايين متر مربع.

وتتوالى افتتاحات محلات السوق الشرقية، كما تم افتتاح مول "أفنيو"، وأيضا افتتاح مقر جديد لجهاز مدينة الرحاب على أعلى مستوى تكنولوجي وتنظيمي وكذا مكتب للبريد، وقريبا مكتب الشهر العقاري.

هذا بالإضافة إلى البدء في أعمال منظومة تطبيقات المدن الذكية وكاميرات المراقبة والارتقاء بمنظومة الأمن، فضلا عن النقلة النوعية في الخدمات التي يقدمها نادي الرحاب من خلال الأعمال بامتداد النادي وافتتاح العديد من الملاعب والانتهاء من حمامات السباحة والقاعات والمجمعات التي تخدم مختلف الأنشطة الرياضية.