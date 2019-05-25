درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

- هشام طلعت مصطفى فى رسالة غير تقليدية لاهالى الرحاب:
- الانطلاق فى تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية.. وكاميرات المراقبة بالرحاب
- انطلاقة كبرى لنادى الرحاب وافتتاحات جديدة للملاعب وحمامات السباحة
- مقر جديد لجهاز مدينة الرحاب ومكتب للبريد وقريبا الشهر العقاري
- تطوير السوق القديم.. وافتتاح فودكورت السوق الشرقية ومول أفنيو
بشكل غير مسبوق فى قطاع العقارات، يخرج عملاق العقارات والمطور الأبرز فى مصر هشام طلعت مصطفى برسالة إلى أحبائه وشركائه (سكان الرحاب) يعلن فيها مبدأ "الرحابيون أولا" باعتبار أن مشروع الرحاب هو أول تجربة ناجحة لمدينة تنفذها مجموعة طلعت مصطفى.
الرسالة التى أطلقها هشام طلعت مصطفى عبر السوشيال ميديا تحمل بين طياتها مدى الاهتمام الكبير بمشروع الرحاب وسكانها، وأنها كلما مر عليها الوقت كلما زادت جمالا واهتماما من قبل المجموعة، حيث إنها أول مدينة متكاملة ينفذها القطاع الخاص فى مصر.
وتجمع الرحاب بين السكن الراقي والمساحات الخضراء الشاسعة، وهي نموذج مثالي لمجتمع حضاري متكامل قائم بذاته على مساحة 10 ملايين متر مربع.
وشملت الرسالة التى أرسلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لسكان الرحاب العديد من الأخبار السارة، حيث تم الانتهاء من تطوير أعمال اللاندسكيب وتجديد العديد من العمارات وإعادة تأهيل المشايات والبردورات إلى جانب تطوير السوق القديمة والأعمال الجارية لتطوير مول الرحاب ١ و2.
وشملت الرسالة التى أرسلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لسكان الرحاب العديد من الأخبار السارة، حيث تم الانتهاء من تطوير أعمال اللاندسكيب وتجديد العديد من العمارات وإعادة تأهيل المشايات والبردورات إلى جانب تطوير السوق القديمة والأعمال الجارية لتطوير مول الرحاب ١ و2.
وتتوالى افتتاحات محلات السوق الشرقية، كما تم افتتاح مول "أفنيو"، وأيضا افتتاح مقر جديد لجهاز مدينة الرحاب على أعلى مستوى تكنولوجي وتنظيمي وكذا مكتب للبريد، وقريبا مكتب الشهر العقاري.
هذا بالإضافة إلى البدء في أعمال منظومة تطبيقات المدن الذكية وكاميرات المراقبة والارتقاء بمنظومة الأمن، فضلا عن النقلة النوعية في الخدمات التي يقدمها نادي الرحاب من خلال الأعمال بامتداد النادي وافتتاح العديد من الملاعب والانتهاء من حمامات السباحة والقاعات والمجمعات التي تخدم مختلف الأنشطة الرياضية.
هذا بالإضافة إلى البدء في أعمال منظومة تطبيقات المدن الذكية وكاميرات المراقبة والارتقاء بمنظومة الأمن، فضلا عن النقلة النوعية في الخدمات التي يقدمها نادي الرحاب من خلال الأعمال بامتداد النادي وافتتاح العديد من الملاعب والانتهاء من حمامات السباحة والقاعات والمجمعات التي تخدم مختلف الأنشطة الرياضية.
Privado بريفادو.. نقلة نوعية فى كل شىء
كما شملت الرسالة إلقاء الضوء على أحدث مشروع لمجموعة طلعت مصطفى، وهو مشروع Privado الذي سيقام في مدينتي، حيث سيقدم فيه نقلة نوعية في كل الخدمات بداية من مستوى ونوعية التشطيب مرورًا بالتكييف المركزي لكل وحدة وجراجات للسيارات، وأخيرًا وليس بآخر خدمات خاصة جدًا؛ رياضية واجتماعية وترفيهية وتجارية كل هذا مع أعلى مستوى من الخصوصية من خلال تصميم رائع، صمم في أكبر مكاتب التصميم المعماري والنسق الحضاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبهم، تفاعل عدد كبير من سكان الرحاب مع الرسالة فور نشرها، وأكدوا سعادتهم بأعمال التطوير التي يلمسونها يوما بعد الآخر وثقتهم الكبيرة فى المجموعة وهشام طلعت.
ومن ضمن البوستات (على سبيل المثال ) التى تم نشرها من السكان ردا على الرسالة ما يلى:
"أجمد مشروعات عقارية عملها هشام طلعت مصطفى.. دى الحقيقة".
"فعلا كل حاجة بقت أحسن من وقت رجوعك مول أفينو والفود كورت بنقضى فيهم أجمل أوقاتنا ومبقيناش محتاجين خلاص نخرج بره الرحاب".
"إحنا ملاحظين التطوير فعلا فى الرحاب.. حاجة محترمة".
"فعلا تطوير ممتاز مهندس هشام طلعت مصطفى".
"بنثق فى شغلك ومشروعاتك يا هشام".