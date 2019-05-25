بدلا من الأدوية.. 10 طرق لخفض الكوليسترول

يعد الكوليسترول مشكلة شائعة وسبب الوفاة في أكثر من 80 في المائة من الأشخاص بسبب أمراض القلب وقد يؤدى إرتفاع الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في القلب إذا ترك دون مراقبة فقد يصبح قاتلًا.



ووفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى قد يعرض الكوليسترول الشخص لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي والشرايين المسدودة.



إليك بعض الطرق البديلة الصحية حول كيفية خفض مستويات الكوليسترول بسرعة ..



1. شرب عصير البرتقال .. يعد تناول كوبين من عصير البرتقال في الصباح أحد أفضل الطرق لخفض الكولسترول السيئ بسرعة. يساعد عصير البرتقال الطازج في الحفاظ على مجرى دم صحي في الجسم. حاولى تجنب تناول السكر ، بدلًا من ذلك اضافة بعض العسل وهو بديل صحي للسكر.



2. تناول وجبات صغيرة.. كشفت دراسة أجريت أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات صغيرة ، ست أو سبع مرات في اليوم ، أظهروا انخفاضًا سريعًا في الكوليسترول. تناول وجبات صغيرة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 10-20 في المائة تقريبًا.



3. خبز الحبوب الكاملة .. تناولى الخبز البني بدلًا من الخبز الأبيض لأنه سيساعد على زيادة مستويات HDL. سوف يوفر لك خبز الحبوب الكامل كمية كافية من الألياف الغذائية لمحاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. تشمل الأرز البني والمكرونة الكاملة القمح ، والتي هي مليئة بالألياف الغذائية لزيادة نسبة الكولسترول الجيد.



4. زيت الزيتون.. يحتوي زيت الزيتون على دهون غير مشبعة مما يقلل من الكوليسترول الضار الموجود في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أو مرض السكري.



5. القرفة يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 تقليل مستويات الكوليسترول عن طريق تناول 6 جرامات من القرفة يوميًا. ستقلّل القرفة من نسبة الكولسترول الضار بسرعة كما ستزيد من إنقاص الوزن.



6. الشوفان .. له فوائد صحية هائلة. غني بالألياف القابلة للذوبان بنسبة 12 إلى 24 في المائة. ابدأ بتناول وعاء من دقيق الشوفان لتناول الافطار لتقليل الكوليسترول الضار بسرعة



8. الجريب فروت .. يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في تناول الجريب فروت فهو يحتوي على الألياف القابلة للذوبان وغني جدا بالبكتين الذي هو عنصر خفض الكوليسترول. يمكنك أيضًا تناول التوت والتفاح للحفاظ على مستوى الكوليسترول المرتفع تحت السيطرة.



9. استبدال السكر مع العسل يحتوي العسل الطبيعي على مكونات مخفضة للكوليسترول تمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية. يعتبر تناول العسل بديلًا صحيًا عن السكر لأنه سيقلل مستويات الكوليسترول في الدم بشكل كبير. يمكنك استخدام العسل في العصائر والحلويات وعصائر الفاكهة.



10. الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي نوع صحي من القلب من الدهون غير المشبعة المتعددة التي ستساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ.