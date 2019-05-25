صورة غامضة وبدون تعليق من محمد صلاح ..شاهد

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الانجليزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صوره له مرتديًا كاب، قبل نهائى دورى أبطال أوروبا.



ولم يعلق النجم محمد صلاح، على الصورة التى نشرها عبر حسابه، ولكنه ظهر فى الصورة مبتسمًا ومرتديًا كاب.



ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير، أول يونيو المقبل، فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى العاصمة الإٍسبانية مدريد.