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رياضة

أحب اللعب بعنف.. نجم توتنهام يحذر محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

الأحد 26/مايو/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
رحيم يسري
وجه دافينسون سانشيز نجم نادي توتنهام الإنجليزي رسالة تحذيرية إلى محمد صلاح ونادي ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا إنه سيدافع في المباراة "بأي طريقة" للفوز.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية عن مدافع توتنهام قوله، إن كرة القدم ليست فقط اللعب أو استخلاص الكرة من المنافس دون لمسه، وتابع: "لو قمت بابعاد الكرة من قدم المنافس أشعر بالأسف من أجله".

وأوضح سانشيز أن الكرة بحاجة لذلك "تعطيل اللاعب إذا لزم الأمر.. ولا يجب القلق بشأن ما يقوله الناس.. يجب انقاذ الموقف".

وأضاف: "أنا مدافع يجب أن أقاتل.. إنه نهائي، ومثل تلك المباريات يجب أن نحقق فيها الفوز.. لا يمكن الانتظار حتى يكون الخصم أفضل منك أو تتركهم يلعبوا كرتهم .. سنلعب بكل عنف".

وقالت الصحيفة إن محمد صلاح الذي لم يغفر لسيرجيو راموس إصابة مباراة ريال مدريد نهائي العام الماضي، سيصطدم هذا العام بأكبر مشجعي مدافع ريال مدريد، ويقول سانشيز "اعتدت على مشاهدة سيرجيو راموس وفرانكو باريسي وباولو مالديني ايضا.. لديهم الطابع الذي تحتاجه".

وأضاف: "مجرد لعب القدم في بعض الأحيان لا يكفي.. أحيانا يجب القتال".

جدير بالذكر أن سانشيز من أقوى مدافعي الدوري الإنجليزي وتدرب على الملاكمة لفترة كبيرة.

ويواجه نادي ليفربول نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطل أوروبا في الأول من يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء.

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