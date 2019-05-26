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فن

مسلسل حدوتة مرة الحلقة الـ 21 .. غادة عبد الرازق تخطط لتدمير مجدي كامل

الأحد 26/مايو/2019 - 12:07 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
شروق ابراهيم
في أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل حدوتة مرة، تبدأ مرة "غادة عبد الرازق" مخططها لتدمير شركة زوجها رجل الأعمال طارق التميمي "مجدي كامل" بعد شكوك حول خيانتها له، فيما يقوم شقيق طارق بإرسال بياناتها لوزارة الداخلية بسبب شكوكه فيها.

وتذهب "مرة"، لمقابلة حبيبها السابق رجل الأعمال المنافس لزوجها طارق التميمي في المقاولات، ويهددها بكشف سرها وكل ماضيها، ويطلب منها مساعدته فى التخلص من زوجها، والإيقاع به وسحب المناقصة من شركته، وتقبل مروة ذلك الاتفاق نظير 20% من قيمة المناقصة.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.

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