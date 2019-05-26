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فن

مسلسل حكايتى الحلقة 21 .. ياسمين صبرى تتزوج من أحمد صلاح حسنى

الأحد 26/مايو/2019 - 07:45 م
حكايتى
حكايتى
أحمد إبراهيم
شهد الحلقة 21 من مسلسل حكايتى تطور جديد فى الاحداث حيث وافقت ياسمين صبرى "داليدا" على الزواج من احمد صلاح حسنى على وذلك بعد فوزها بافضل تصميم كما قررت فتح اتيليه بجوار اتيلية وفاء عامر "فريدة".

كما تقرر والدة على وجده أن يتكفلا بكل تفاصيل الفرح وفى المقابل يوجع على التهديد الى فريدة حتى لا تتعرض باى سوء الى داليدا.

حكايتي من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإنتاج سينرجي.

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