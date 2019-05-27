تركي آل الشيخ يتغنى بإدارة الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية

وجه المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، رسالة إلى نادى الزمالك؛ بعد تتويجه بطلًا للكونفدرالية الإفريقية.





وكتب "آل الشيخ"، على صفحته بمواقع "فيسبوك": ‏‏‏‏‏‏"إدارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت وأعادت الزمالك على عرش إفريقيا بعد غياب، لم تبحث على شماعة ولم تضلل جمهورها، ولم تختلق عداوات وهمية!".





كان الزمالك فاز فى مباراة الإياب مساء أمس، الأحد، بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة؛ ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.