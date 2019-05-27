شاهد.. عبير صبرى تتألق فى أحدث جلسه تصوير لها

نشر المصور الفوتوغرافي علاء نزير صورا للفنانة عبير صبري من آخر جلسة تصوير خضعت لها من خلاله، حيث ارتدت فستان من اللون الأخضر، بالإضافة إلى نظارة شمسية.



يذكر أن اخر أعمال عبير صبري الدرامية هو مسلسل "البيت الكبير"، والذي شاركت في بطولته كل من "لوسي، سوسن بدر، ريم هلال، داليا مصطفى لقاء سويدان، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى،، الأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، وأحمد النقلى، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.





ومن المقرر أن تبدأ عبير صبرى تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثالث من العمل خلال الفترة القادمة ليتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني.