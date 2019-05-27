إدوارد يهنئ محمد رجب بعيد ميلاده

هنأ الفنان إدوارد، النجم محمد رجب بعيد ميلاده من خلال نشر صورة تجمعهما بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وعلق إدوارد على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا صاحبي".



ويشارك إدوارد في بطولة مسلسل علامة استفهام الذي يشارك من خلاله محمد رجب في سباق المارثون الرمضاني، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.