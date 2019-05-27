راندا البحيري وشعبان عبد الرحيم يرتديان أحذية خضراء

نشرت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" صورة تجمعها بالمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في إحدى الخيم الرمضانية.



وكتبت راندا: "أنا وشعبولا لابسين جِزَمْ خضرا زي بعض".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري كان مسلسل "سرايا حمدين" من تأليف نهاد وحيد، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، إخراج سيف يوصف، إنتاج بلاك أند وايت، بطولة سامح حسين، نرمين ماهر، دومينيك حوراني، محمد ثروت، إيناس مكي، أحمد حلاوة، إيمان السيد، ومصطفى أبو سر.