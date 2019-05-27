تفاءلوا بالخير تجدوه : رسالة من محمد عادل إمام لجمهوره

شارك النجم محمد عادل امام جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



علق محمد علي الصورة : تفاءلوا بالخير تجدوه ، صباح الخير.



مسلسل هوجان الحلقة 19 يجسد محمد إمام خلاله شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.



مسلسل هوجان من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.