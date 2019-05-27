تأجيل محاكمة تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات لـ 30 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيرى أحمد، وأمانة سر أيمن محمود، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة لـ 30 مايو الجارى لمرافعة الدفاع.



وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 3783 لسنة 2014 قيام المتهمين "مصطفى .ا" و"احمد .ح" و" محمد . م " و" محمد .ر" بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة قسم شرطة أكتوبر مكانا تجارتهم غير المشروعة، فى المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وخلال التحقيقات أنكر المتهمون صلتهم بالمخدرات.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى إحالتهم لمحكمة الجنايات.