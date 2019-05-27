حسام موافي يشرح الفرق بين رسم القلب العادي والإجهادي.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافى، عن الفرق بين رسم القلب العادى وبالمجهود، موضحا أن "رسم القلب العادى هو ما يؤخذ من المريض على السرير فى حالة سكون تام".



وتابع حسام موافى خلال تقديمه برنامج "ربى زدنى علما" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "رسم القلب الإجهادى يؤخذ من المريض أثناء جريه على سير الجرى، محذرا من عمل رسم قلب لمريض الذبحة الصدرية الحديثة".





