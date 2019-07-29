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حوادث

حملة مكبرة بمديرية أمن الفيوم لضبط الخارجين عن القانون

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:09 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
شنت مديرية أمن الفيوم حملة مكبرة على مدار اليوم تحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، استهدفت جميع مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت عن ضبط (5) قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، (1) قضية مخدرات "اتجار" ، و(2) متهم هارب مطلوب ضبطه واحضاره في قضايا جنائية، و(2) قضية أسلحة بيضاء، و(11) قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و(82) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و(79) قضية في مجال المرور على الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - ادارة نشاط بدون ترخيص )، و(1094) مخالفة وجنحة مرور.

يأتى ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة على فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري في شتى المجالات ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية لمكافحة جميع صور الخروج عن القانون.

تم تحرير محاضر للمتهمين، وأحيلت إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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