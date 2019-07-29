ما حكم استئجار المقيمين في السعودية لأداء الحج .. الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الوساطة في أداء الحج عن الغير؟



وأجابت الإفتاء، أنه ما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا.



وتابعت: إذا روعيت فيه الشروط الشرعية، ولا مانع من أخذ أجر على ذلك، بشرط أن يكون هذا الأجر معلومًا لا جهالة فيه.