ترامب يوقع مرسوما لتعويض عائلات ضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الإثنين، على مرسوم لتعويض عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر، وذلك خلال لقاء له مع عائلات الضحايا.



بدأ ترامب حفل توقيع المرسوم الذي يقتضي تمديد تمويل صندوق ضحايا 11 سبتمبر بتعبيره عن تعازيه للمتضررين من إطلاق النار في شمال كاليفورنيا.



كما أشاد ترامب برئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، الذي يشغل الآن منصب محامي ترامب، وكان عمدة المدينة عندما وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقال ترامب إنه يعتبر جولياني 'أعظم رئيس بلدية'.



وقع ترامب مشروع القانون ولم يقم بالرد على أي أسئلة عن تغريداته المتعلقة بمدينة بالتيمو، أو بشأن مديره الجديد للمخابرات الوطنية أو أي شيء آخر.

