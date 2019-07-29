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حوادث

احتراق مبنى مكون من ٣ طوابق لشركة سياحة بوسط القاهرة.. صور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:14 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل التهم مقر تابع لشركة سياحة بوسط القاهرة .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل مقر تابع لشركة سياحة بشارع محمود بسيونى دائرة قسم قصر النيل.

انتقلت ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى المبانى المجاورة دون إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية أن مقر الشركة مكون من طابق أرضى وطابقين أخرين تم تدميرهم بالكامل، ويرجح أن يكون السبب ماس كهربائى وراء نشوب الحريق.

تم تحرير محضر بالحادث وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، كما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث والاستماع لشهود العيان من العاملين بالشركة .
احتراق مبنى مكون من ٣ طوابق لشركة سياحة بوسط القاهرة.. صور
احتراق مبنى مكون من ٣ طوابق لشركة سياحة بوسط القاهرة.. صور
احتراق مبنى مكون من ٣ طوابق لشركة سياحة بوسط القاهرة.. صور

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