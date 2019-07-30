كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا

"دائمًا طازجة ولكن دائمًا ناضجة مستوية.. تلك هي المزايا الخاصة ببيرة امستل"، إعلان نشر على صفحات إحدى الصحف، قد يخطر ببالك أنه في دولة أوروبية، ولكن حظي به المصريون في ثلاثينيات القرن الماضي، ونشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 1 يوليو عام 1935.



اعتاد المصريون قديما على المشروبات الكحولية، ونادرا ما خلا منزل منها، حيث كانت جزءا أساسيا في حياتهم، فظهرت أنواع عديدة في السوق المصري الذي فتح الباب على مصراعيه لها، وتنافست شركات فيما بينها لجذب زبائنها، واعتمدوا على أساليبهم التسويقية في ذلك، وبعكس الزمن الآن، شهدت صفحات الجرائد وملصقات الحائط إعلانات عديدة للمشروبات الكحولية.



"مشروب العائلة المفضل.. بيرة ستلا سمراء أو ذهبية اللون"، ملصق إعلاني لأحد المشروبات الكحولية، تصدرت فيه أسرة الصورة، يحمل الأب كأسه وأمامه زجاجة البيرة، وتحوطه زوجته، وينظران مبتسمين لطفلتهما الصغيرة.



أما "كونياك أوتار" فكان هو مشروب الملوك كما أطلقت عليه الشركة في إعلانها الذي نشرته في صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم 23 مايو لعام 1936، إضافة لإعلان "ويسكي جوني ووكر".



وجاء في إعلان كونياك أوتار:" إذا شربت كأسا فجميع حواسك تنعم به، فحاسة الشم تنتعش بأريج عطره، وحاسة التذوق تتلذذ بطعمه الفَكِه، يرتاح إليه الخلق وينشرح له الصدر ويتقوى به القلب وتأنس به المعدة".



ومع مرور السنوات اختفت تلك الاعلانات عن الظهور، وأصبحت المحلات قبلة أصحابها الذين عرفوا أماكنها دون إعلان أو ملصق دعائي، ومع اندثار تلك الاعلانات، اندثرت أيضا إعلانات دعائية أخرى، انتظرها المصريون على صفحات الجرائد وفي الشوارع، واحتفظوا بتلك الملصقات بين صفحات مجلاتهم وكتبهم.



"الافتتاح العظيم يوم 11 يناير سنة 1945 .. أرقى ملهى في القاهرة "، ملصق دعائي بحلقت فيه الأعين وانتظر المصريون ذلك الحدث العظيم، افتتاح كازينو البسفور في ميدان باب الحديد، ووصف حينها أنه أرقى ملهى في القاهرة.



واحتضن الملهى كوكبة من عمالقة الفن في ذلك الوقت، من عمالقة المنولوجست مثل بديعة صادق ومحمود شكوكو وكوكب صادق، بجانب عرض استعراضي لفرقة اجنبية استعراضية مثل تمارا ومرسيدس وباقي نجوم الفرقة، واختتم الملهى إعلانه بأنه يستقبل على مسرحه أعظم راقصات شرقيات، مع توفير أرقى المشروبات والمطعم الفاخر داخله.