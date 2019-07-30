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رياضة

الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:57 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد رشاد -عدسة عمرو سيد
حرص عدد كبير من رموز النادي الأهلي على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على حضور عزاء اللواء محمود علام المدير التنفيذى السابق للنادى الأهلى فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط حضور عدد من نجوم الرياضة مثل شطة نجم الأهلى السابق و عضو الاتحاد الإفريقى، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وشريف عبد المنعم.

ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الذي وافته المنية يوم "الخميس" الماضي.
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور
الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور

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