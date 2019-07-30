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فن

يا ترى عن حب ولا بواسطة.. الجمهور يسخر من محمود العسيلى بعد خطوبته

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:29 م
صدى البلد
نبيل العدوى
انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور تسخر من خبر خطوبة المطرب محمود العسيلى وتتساءل: يا ترى الخطوبة عن حب ولا بواسطة؟ فى إشارة إلى ما قاله المطرب محمود العسيلى فى إحدى حفلاته مؤخرا عندما طلب من أحد الأشخاص التصوير معه.

ونشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور، احتفالا بخطوبتها على الفنان محمود العسيلي في مراسي بالساحل الشمالي.

وحضر الحفل مجموعة قليلة من أصدقاء الثنائى، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، ولم يحدد العسيلى موعد الزفاف.

ويأتي الحفل بعد أزمة محمود العسيلي وتداول أكثر من مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يحرج أحد معجبيه ويرفض التصوير معه.
يا ترى عن حب ولا بواسطة.. الجمهور يسخر من محمود العسيلى بعد خطوبته

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