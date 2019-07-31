بعد تقديم الإعلامية شيماء الكردي لـ مؤتمر الشباب.. تألق ثلاث مذيعات على الشاشة المصرية بالحجاب.. إحداهن ابنة مخرج شهير.. وأخرى وصفها البعض بارتداء كاتم ذكاء

مذيعات تألقن على الشاشه المصرية بالحجاب

أية عبد الرحمن :

البعض يندهش من حجابى ويصفونه بأنه «كاتم للذكاء»

دعاء فاروق :

لم يكن العائق فى طريق نجاحى

لمياء فهمي عبدالحميد:

اختارت الظهور منذ اللحظة الأولى بالحجاب



ظهرت أمس الإعلامية الشابة شيماء الكردي كـ مقدمة لفقرات الافتتاح بمؤتمر الشباب المقام حاليًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور رئيس الجمهورية، لتخطف الأنظار بلباقتها، فضلًا عن ظهورها بالحجاب وهو امر كان من الصعب حدوثه خلال مؤتمرات العصور السابقة.



فظهور الاعلاميات المحجبات على شاشة التليفزيون والمؤتمرات أصبح أمرًا طبيعيًا الآن، بعدما كان أمرًا غير تقليدي وغير مسموح به على الشاشات. حيث تألقت العديد من المذيعات في الآونة الأخيرة بالحجاب.



ويرصد "صدى البلد " أبرز المذيعات اللاتي تظهرن على الشاشة بالحجاب، في الوقت الحالي، وهل أثر الحجاب على عملهن ام لا ؟



آية عبد الرحمن



"آية" تُقدم حاليًا برنامج "اليوم وغدًا"، عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، وهي ترتدي الحجاب، منذ اليوم الأول لها على الشاشة، حيث كانت التجربة الأولى لها، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، قبل 3 أعوام، كما كان لها تجارب سابقة فى تقديم فقرات بمؤتمرات الشباب وهى تقدم الان أيضًا فقرة حوارية داخل المؤتمر الجارى بحضور الرئيس.



وتقول آية عن الحجاب : البعض يندهش من حجابى ويصفونه بأنه «كاتم للذكاء»، مضيفة أن فكرة المذيعة المحجبة لا تزال غير مألوفة عند البعض.



وأوضحت آية فى تصريحات صحفية سابقة لها أنها لا تمانع فى ظهور المذيعة سواء ترتدى صليبا، أو بالحجاب، فالمتلقى لا يهمه سوى الأداء، كما أن قناة النهار تحترم ظهور مذيعة محجبة على شاشتها، بل إنهم ينظرون للأمر باعتباره نقطة قوة، كما أنهم ساعدوها فى فكرة أن المذيع ليس بمظهره، ولكن بكفاءته.



دعاء فاروق



ارتدت الإعلامية دعاء فاروق، التي تُقدم برنامج "اسأل مع دعاء" حاليًا، على شبكة تليفزيون "النهار"، بعد ظهورها على الشاشة، بأربعة أعوام تقريبًا، حيث قدمت مجموعة من البرامج عبر قناة "إي آر تي"، بشعرها لفترة.



وتقول دعاء فى تصريحات صحفية عن الحجاب ، أنة لم يكن العائق فى طريق نجاحى، بل واجهت العقبات التى تقابل الجميع، سيدة كانت أم رجل، ولا أريد أن أضع نفسى فى زاوية المضطهدين والمظلومين، فأنا لست بذلك، وأنا حرة فى مظهرى الخارجى فلا تضعنى فى قالب، وأكملت أنها عملت لمدة 4 سنوات فى إحدى القنوات بدون حجاب ثم ارتدت الحجاب، ولم تقدم على وظيفة أخرى، ولكنها ترى المحجبات ناجحات فى وظائف مختلفة، مثل أختها التى تعمل فى أحد البنوك المشهورة "



لمياء فهمي عبدالحميد



ترتدي "لمياء" الحجاب، منذ الظهور الأول لها على شاشة التليفزيون، حيث تُقدم حاليًا برنامج "وبكرة أحلى"، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، ولم تُعطِ مساحة للدخول في جدل بشأن الحجاب من عدمه، وهي إبنه المخرج الراحل فهمي عبد الحميد وشقيقة المخرج التلفزيوني وائل فهمي عبد الحميد.



درست لمياء عبد الحميد في كلية السياحة والفنادق، ولكنها لم تعمل بالسياحة أبدأ واتجهت إلى العمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الثانوية العامة من خلال برنامج سهرة مع فنان علي قناة ART، ثم بعد ذلك قدمت عددا من البرامج منها نشرة الأخبار الفنية وما وراء الأضواء، حتى انتقلت بعد ذلك إلي قناة نفرتيتي وقدمت علي شاشتها عدة برامج طبية.



ابتعدت لمياء عن الإعلام لمدة خمس سنوات ثم عادت بعدها للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، ولكنها لم تستمر في عمل المعدة للمدة طويلة وانتقلت بعد ذلك إلي قناة ART عين والتي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية، قدمت لمياء عبد الحميد على قناة ART عين فقرة في برنامج تفاحة آدم، ثم تولت بعد ذلك مسئوليه إعداد وتقديم البرنامج بالكامل، ثم بعد ذلك أصبحت تقدم برنامج مع الدكتور مبروك عطية لمناقشة المشكلات الزوجية بحيث كان يظهر الدكتور مع الإعلامية بصفة الضيف الدائم لبرنامج “مكارم الأخلاق” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، كما قدمت مجموعة من البرامج منها "بيت المال" علي قناة "أعمال" لمناقشة المعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية، قبلما تظهر مرة أخرى مع الدكتور "مبروك عطية" على قناة دريم2 من خلال برنامج "الموعظة الحسنة"، الذي حقق لها نجاح كبير انتقلت على إثره للعمل ضمن الفريق الإعلامي لقنوات "الحياة" من خلال البرنامج الاجتماعي "كلام من القلب"تُقدم حاليًا برنامج "وبكرة أحلى"، عبر شبكة تليفزيون "النهار.