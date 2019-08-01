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رياضة

الترسانة يستضيف أحد السعودي في مباراة ودية استعدادًا للقسم الثاني

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة منافسة أحد السعودي في مباراة ودية اليوم في الساعة الخامسة مساء، على ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش" استعدادًا لمباريات دوري القسم الثاني في الموسم الجديد.

ويسعى فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب، المدير الفني، لتجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة.

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