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رياضة

اللجنة الفنية تعاين المجرى المائي لاستقبال منافسة السباحة في المياه المفتوحة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:36 م
صدى البلد
ريهام بكير
صرح محمد خميس نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بأن اللجنة الفنية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين تقوم بمعاينة المجرى المائي الخاص بمسابقة "السباحة بالمياه المفتوحة".

ووضعت اللجنة الفنية بالبطولة يرافقها لجنة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، المعايير والاشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة .

ومن المنتظر أن ينطلق سباق السباحة بالمياه المفتوحة يوم السبت القادم بمشاركة أربع عشرة دولة وسيقام السباق علي فترتين فى الفترة الصباحية ينطلق سباق التتابع 4×2 ك وفى الفترة المسائية ينطلق سباق 6 ك فردى .

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