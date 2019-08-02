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رياضة

المنيا يريح لاعبيه من تعب التدريبات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
مالك خالد
حصل لاعبو نادي المنيا على راحه قصيرة من التدريبات باوامر من سمير كمونه مدرب الفريق، للتخلص من تعب وارهاق التدريبات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومنح كمونه اللاعبين راحة اليوم الجمعة عقب انتهاء اسبوع من التجهيزات والتحضيرات للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وسوف يعود فريق المنيا لاستكمال فترة الإعداد يوم السبت المقبل على استاد الجامعة، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان المنيا قد لعب وديه أمام فريق اسمنت اسيوط يوم الأربعاء الماضي وخسرها بهدف وحيد وديا.

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