هل يجوز للبنات لعب رياضة الكونغ فو.. فيديو

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل يجوز للبنات لعب رياضة الكونغ فو".



قال عويضة عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار: لعب الرياضة للبنات له آداب وشروط ويجب على المرأة أن تكون متسترة، لا ينبغي في اللعب الاختلاط وتلامس الأجساد.



وتابع عويضة : أما إذا كانت هذه الرياضة والغرض منها الدفاع عن النفس فيتم فيها التدريب من بعيد دون لمس المدرب جسد البنات فلا شيء فيه.

