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ديني

هل يجوز للبنات لعب رياضة الكونغ فو.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:22 م
الكونغوفو
الكونغوفو
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل يجوز للبنات لعب رياضة الكونغ فو".

قال عويضة عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار: لعب الرياضة للبنات له آداب وشروط ويجب على المرأة أن تكون متسترة، لا ينبغي في اللعب الاختلاط وتلامس الأجساد.

وتابع عويضة : أما إذا كانت هذه الرياضة والغرض منها الدفاع عن النفس فيتم فيها التدريب من بعيد دون لمس المدرب جسد البنات فلا شيء فيه.

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