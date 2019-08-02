هل يجوز للبنات لعب رياضة الكونغ فو.. فيديو

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل يجوز للبنات لعب رياضة الكونغ فو".
قال عويضة عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار: لعب الرياضة للبنات له آداب وشروط ويجب على المرأة أن تكون متسترة، لا ينبغي في اللعب الاختلاط وتلامس الأجساد.
وتابع عويضة : أما إذا كانت هذه الرياضة والغرض منها الدفاع عن النفس فيتم فيها التدريب من بعيد دون لمس المدرب جسد البنات فلا شيء فيه.
قال عويضة عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار: لعب الرياضة للبنات له آداب وشروط ويجب على المرأة أن تكون متسترة، لا ينبغي في اللعب الاختلاط وتلامس الأجساد.
وتابع عويضة : أما إذا كانت هذه الرياضة والغرض منها الدفاع عن النفس فيتم فيها التدريب من بعيد دون لمس المدرب جسد البنات فلا شيء فيه.