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رياضة

الإسماعيلي يتعاقد مع أحمد مدبولي 4 مواسم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:54 م
صدى البلد
نور عادل
قام مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتعاقد بصفة رسمية مع أحمد مدبولى الجناح وصانع الألعاب المميز قادما من الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة.

ونجح مسئولو الإسماعيلى فى ضم أحد أمهر لاعبى الدورى المصرى بعقد طويل الأمد ، ضمن سياسة مجلس الإدارة فى ضم لاعبين مميزين وعلى مستوى عال قادرين على إحداث الفارق مع الفريق.

ووقع اللاعب فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب محمد محسن أبوجريشة عضو اللجنة الفنية والذين يبذلان جهودا كبيرا فى حسم الصفقات.

وكان الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر قد طالب بتدعيم هذا المركز من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والتى عانى منها الفريق خلال منافسات الموسم المنقضى.

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