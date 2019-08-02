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أخبار العالم

ترامب يعلن عن شيء رائع للعالم بشأن الأسلحة النووية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:58 م
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإضافة إلى القيادة الصينية حول إمكانية توقيع اتفاق جديد بشأن الأسلحة النووية.

ووفقا لما ذكره ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أكد ترامب على رغبة الولايات المتحدة وكذلك روسيا أيضا في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الترسانتين النوويتين لروسيا والولايات المتحدة، مضيفا أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل الصين أيضا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "ذلك سيكون شيئا رائعا بالنسبة للعالم"، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح للدول الثلاث بتقليص النفقات الدفاعية.

لكن ترامب اشترط على أن يكون أي اتفاق جديد بشأن الصواريخ النووية يشتمل على مشاركة الصين مع القطبين الرئيسين موسكو وواشنطن.



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