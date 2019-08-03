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رياضة

شوميكر: مصر قادرة على انتزاع ميدالية في منافسات المياه المفتوحة ببطولة العالم للغوص

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:54 ص
ايلينا شوميكر، المدير
ايلينا شوميكر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسباحة
أ ش أ
شددت الأمريكية/الأوكرانية ايلينا شوميكر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف، على ثقتها في المستويين الفني والبدني لسباحي وسباحات المنتخب الوطني للناشئين.

وتوقعت شوميكر حصول المنتخب الوطنى للسباحة على ميدالية ومركز متقدم في منافسات السباحة بالمياه المفتوحة وخاصة في سباق ٤× ٢ كيلو متر تتابع مختلط بالمجرى المائي في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها أمس في محاضرة فنية عقدت للأجهزة الفنية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ومدربي المنتخب على هامش حضورها لختام منافسات السباحة بالزعانف-مسافات قصيرة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين خلال الفترة من ٢٨ وحتي الرابع من أغسطس الجارى.

وقالت شوميكر إن مصر قادرة على انتزاع ميدالية في سباقات المياه المفتوحة علي الرغم من شراسة المنافسة مع أبطال العالم في اللعبة: روسيا وأوكرانيا واليونان.

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