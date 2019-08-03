الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3-8-2019

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا في تعاملات اليوم السبت 3 أغسطس 2019 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5156 جنيه للشراء و16.6156 جنيه للبيع.



في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.2315 جنيه للشراء و18.3469 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.0185 جنيه للشراء و20.1331 جنيه للبيع.



بينما سجل الفرنك السويسرى نحو 16.5819 جنيه للشراء و16.6890 جنيه للبيع ، وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.1783 جنيه للشراء و15.2717 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصينى نحو 2.3925 جنيه للشراء و2.4072 جنيه للبيع.



أما عن أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، فسجل متوسط سعر صرف الريـال السعودي نحو 4.4025 جنيه للشراء و4.4296 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى نحو 54.1867 جنيه للشراء و54.5380 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4959 جنيه للشراء و4.5239 جنيه للبيع.

