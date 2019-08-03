نيويوركر: إيران رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء في البيت الأبيض

قالت مجلة "نيويوركر" الأمريكية اليوم، السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت الدعوة إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.



وأضافت المجلة الأمريكية أن ظريف عرض الدعوة على الحكومة الإيرانية، لكن النظام الإيراني قرر عدم قبول الدعوة.



وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستتخذ خطوة ثالثة على طريق تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني.



وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه تصرف صبياني من واشنطن.